Amazon ad ottobre presenterà il suo primo televisore

Amazon si prepara a presentare la sua prima Smart TV, stando ad un articolo del magazine Insider. In questo caso specifico, si parla di un televisore brandizzato Amazon, anche se sembra che la produzione e il design dovrebbe essere stato affidato a TCL.

Il primo televisore brandizzato Amazon dovrebbe uscire negli Stati Uniti d’America il prossimo mese. Non è chiaro se verrà distribuito anche in Europa o in altri mercati. Il televisore avrà ovviamente Alexa e sarà probabilmente disponibile in tre tagli di grandezza, da 55 a 75 pollici.

Sembra che Amazon stia anche lavorando ad un televisore interamente progettato e prodotto in-house, senza l’ausilio di aziende terze. Non si hanno notizie su una sua possibile data di uscita.

In passato l’azienda aveva già collaborato con alcuni importanti produttori di televisori, realizzando TV in esclusiva per Amazon. In alcuni casi Amazon ha realizzato in collaborazione con altri produttori anche alcuni televisori dotati del sistema operativo Amazon Fire TV. In India l’azienda ha anche commercializzato alcuni televisori sotto il brand AmazonBasics.

Ovviamente in questa fase di definitivo non c’è ancora nulla. Amazon deve ancora annunciare il suo primo televisore e l’azienda ha scelto di non rispondere alle domande della stampa americana sull’argomento.