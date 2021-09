Twitter apre ai Bitcoin, il codice della beta per iOS rivela l’imminente integrazione

L’ultima beta dell’app ufficiale di Twitter per iOS anticipa l’arrivo dell’integrazione con i Bitcoin. Jack Dorsey, fondatore e CEO del social network, è uno dei più vivaci sostenitori della criptovalute e in passato aveva già più volte accennato ad una possibile integrazione tra Twitter ed i Bitcoin.

Negli ultimi mesi Twitter ha annunciato alcuni inediti strumenti di monetizzazione per gli account con più seguito. Inoltre il social network ha anche annunciato un abbonamento premium chiamato ‘Twitter Blue‘.

Gli utenti presto potranno acquistare una serie di servizi all’interno del social e, a quanto pare, i pagamenti potranno avvenire anche in criptovalute. Ad inizio del 2021 Twitter ha introdotto una nuova feature chiamata Tip Jar. Il Barattolo delle mance – come viene chiamato in italiano dal social – consente agli utenti di sostenere uno specifico content creator, facendo una donazione in modo simile a quanto è già possibile fare su Twitch. Attualmente il barattolo delle mance è ancora una feature sperimentale e soltanto un ristretto gruppo di utenti ha la possibilità di abilitare la funzione nel suo profilo.

Il codice della nuova beta di Twitter per iOS anticipa la possibilità di effettuare donazioni in Bitcoin. Scegliendo questa opzione, l’utente viene ridiretto su una pagina di tutorial con alcune informazioni sui Bitcoin, sul Lightning Network e su come funzionano i wallet Bitcoin ‘non-custodial’. Gli utenti devono anche creare un account su Strike, una piattaforma che consente di inviare denaro senza tempi d’attesa.

Il codice della beta rivela anche l’arrivo delle nuove interazioni, oltre al già presente like. Le nuove interazioni ricalcano quelle già introdotte da Facebook.