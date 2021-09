Reddit cede alla protesta degli utenti: chiuso il controverso subreddit NoVax “NoNewNormal”

È stata necessaria la mobilitazione di centinaia di subreddit diversi da milioni d’iscritti per spingere Reddit a rivedere le sue policy contro la disinformazione sui vaccini e sul Covid-19. Dopo i primi tentennamenti, Reddit ha annunciato che la controversa community NoNewNormal è stata bannata.

NoNewNormal era un subreddit prevalentemente utilizzato per diffondere e commentare teorie della cospirazione. Dall’inizio della pandemia era diventato uno dei principali centri di diffusione delle teorie NoVax.

Reddit, inizialmente, aveva spiegato di voler mantenere il dibattito sulla pandemia il più libero possibile, tollerando, dunque, anche le posizioni più controverse, come quelle dei NoVax. «Prenderemo provvedimenti solo contro i contenuti realmente pericolosi, ma non censureremo le idee», aveva spiegato un portavoce dell’azienda.

Una decisione che non era piaciuta al resto della community. Come già era successo in passato, centinaia di subreddit hanno deciso di protestare entrando in modalità privata – ossia oscurando i loro contenuti a tutti i non iscritti.

La protesta aveva coinvolto un gran numero di subreddit molto eterogenei tra loro, incluse community che non hanno nulla a che fare con la politica, tra cui il più importante subreddit dedicato a Pokemon Go. La crociata degli utenti ha avuto successo: Reddit ha bannato NoNewNormal una volta per tutte, prendendo anche provvedimenti contro una cinquantina di utenti accusati di aver diffuso informazioni false sul Covid-19.