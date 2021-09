Reddit in balia della disinformazione sul COVID-19, le community vanno in sciopero

Reddit ha scelto di tollerare il dissenso sui vaccini e sulle politiche per contenere il Covid-19. Centinaia di subreddit stanno protestando.

01—Set—2021 / 9:26 AM

Oltre 135 popolari community di Reddit hanno scelto di protestare contro la decisione della piattaforma di non usare il pugno di ferro contro la disinformazione sul Covid-19. A differenza di altri siti, Reddit ha scelto un approccio più moderato, difendendo la liberà degli utenti di discutere le principali notizie sulla pandemia, anche con toni e posizioni estremamente controversi. Ma proprio questa scelta ha fatto sì che sulla piattaforma proliferassero subreddit come /r/NoNewNormal, accusato dal resto della community di diffondere notizie false sui vaccini.

La protesta vede la partecipazione di circa 30 community da oltre mezzo milione di utenti, incluso il più importante subreddit dedicato a PokemonGo. Come era già successo in passato, i subreddit che hanno aderito alla protesta hanno scelto di diventare privati, nascondendo i loro contenuti agli utenti che non risultavano già iscritti prima dell’inizio dello ‘sciopero’.

Futurology ha scelto di oscurare i suoi contenuti in protesta contro l’inattività di Reddit nel contrasto alla disinformazione sul COVID-19. La disinformazione uccide.

si legge nel comunicato pubblicato sulla bacheca del popolare subreddit. Gli utenti chiedono che Reddit chiuda definitivamente le community più controverse, come NoNewNormal e r/conspiracy.

La scorsa settimana i moderatori di oltre 450 subreddit hanno firmato una lettera indirizzata agli amministratori di Reddit, invitando il sito a prendere provvedimenti urgenti per bloccare le community maggiormente responsabili della diffusione di teorie della cospirazione sul Covid.

Reddit aveva risposto all’appello ribadendo il suo approccio libertario e confermando che il sito avrebbe continuato ad offrire uno spazio anche al “dissenso” sui vaccini. “Modereremo solamente i contenuti pericolosi e le frodi”, hanno fatto sapere gli amministratori del sito.