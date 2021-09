Instagram non funziona, disservizi in Italia e in tutto il mondo

Instagram non funziona correttamente. Migliaia di utenti segnalano gravi disservizi, inclusa l'impossibilità di accedere al social o di aggiornare il news feed.

Anche Instagram oggi sta dando dei problemi. Mentre scriviamo il social network non aggiorna correttamente il news feed e in alcuni casi potrebbe risultare impossibile accedere alla bacheca di uno specifico account. Sono migliaia le segnalazioni arrivate da tutto il mondo e raccolte da piattaforme specializzate come downdetector.com. Il problema è stato segnalato anche da diversi utenti italiani.

Come spesso succede, i disservizi potrebbero non riguardare tutti gli utenti, oppure potrebbero presentarsi con modalità diverse da utente ad utente. In alcuni casi risulterebbe addirittura impossibile accedere al proprio account.

I problemi hanno colpito indiscriminatamente la versione desktop e l’app di Instagram. Al momento Facebook non ha ancora dato informazioni sul disservizio.

Nel frattempo, gli utenti stanno riversando la loro frustrazione per i problemi del social su Twitter, dove l’hashtag #InstagramDown è già arrivato nelle tendenze anche in Italia, con oltre 27.000 tweet sull’argomento.

Stando a downdetector, sito che raccoglie le segnalazioni di disservizi degli utenti, i problemi sarebbero iniziati verso le 13:00 di oggi. Mentre scriviamo, il down di Instagram è stato segnalato da oltre 6.000 persone, prova del fatto che si tratterebbe di un problema diffuso. Vi aggiorneremo non appena emergeranno nuovi dettagli sul malfunzionamento di Instagram.

Nella giornata di oggi anche le reti mobile di Vodafone e Ho.Mobile hanno avuto dei grossi problemi, con migliaia di utenti italiani che hanno perso completamente il segnale. Ne abbiamo parlato qui.