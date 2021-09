Vodafone e Ho.Mobile down: migliaia di segnalazioni, disservizi in tutta Italia

Le reti di Vodafone e Ho.Mobile sono down. Gli utenti segnalano grossi disservizi, che in alcuni casi si traducono in una totale assenza del segnale di rete mobile. I problemi sembrano essere iniziati verso le 10:00 di questa mattina e il grosso delle segnalazioni riguardano la telefonia mobile.

La pagina dedicata a Vodafone di Downdetector, piattaforma che raccoglie le segnalazioni sui disservizi degli utenti, mostra oltre 3.000 segnalazioni di disservizi, soprattutto concentrate nel Nord Italia. Il numero di segnalazioni – ancora alto – ha iniziato a calare verso le 11:00 di questa mattina. L’81% delle segnalazioni riguarda la rete mobile, mentre solo il 10% si riferisce alla rete fissa, che tuttavia non sembra essere interessata da un disservizio su scala nazionale.

Mentre scriviamo questa news non sono ancora note le cause del disservizio dei due operatori, che in parte sfruttano la medesima infrastruttura. Né Vodafone Italia, né Ho.Mobile hanno ancora aggiornato i loro social per comunicare il problema agli utenti.

Ehi @VodafoneIT è da almeno 20 minuti che non ho nessun segnale improvvisamente nella mia zona, zona nella quale non ho mai avuto problemi di ricezione. Che sta succedendo? Ripetitore andato? Attendo chiamate importanti! pic.twitter.com/cOCTzUpS0q — Antonio (@antonioag95) September 2, 2021

Allo stesso tempo, su Twitter diversi utenti hanno denunciato i disservizi chiedendo spiegazioni a Vodafone, salvo sentirsi rispondere di contattare l’assistenza. Assistenza che, tuttavia, verosimilmente proprio per i disservizi diffusi su tutto il territorio nazionale, sembra particolarmente congestionata e difficile da raggiungere.

Aggiornamento: verso le 13:00 di oggi il problema sembra essere stato risolto. Le segnalazioni di disservizi sulla rete Vodafone e Ho.Mobile sono calate drasticamente nel corso dell’ultima ora.