Dungeons & Dragons in Italiano: nuovo sito web localizzato e aggiornamento sui titoli tradotti

Wizards of the Coast è entusiasta di poter finalmente offrire D&D in altre lingue, in aggiunta all’inglese. I nuovi siti web interamente localizzati sono appena stati pubblicati in francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Purtroppo, anche Wizards of the Coast ha dovuto fare i conti con i ritardi sulle spedizioni che la pandemia sta causando a livello globale: di conseguenza, il lancio di Dungeons & Dragons Kit Essenziale, Manuale del Giocatore, Guida del Dungeon Master e Manuale dei Mostri in francese, tedesco, italiano e spagnolo dovrà essere leggermente posticipato rispetto alla data annunciata in origine.

Ecco quali saranno le nuove date di lancio per ciascun titolo:

Dungeons & Dragons Kit Essenziale, contenente tutto il necessario per iniziare a giocare a D&D per la prima volta. 8 ottobre 2021: Manuale del Giocatore, Guida del Dungeon Master e Manuale dei Mostri.

Manuale del Giocatore, Guida del Dungeon Master e Manuale dei Mostri. 19 ottobre 2021 (nessuna modifica): Set Regalo Manuali Base, disponibile per la prima volta in lingue diverse dall’inglese. Un’edizione speciale che contiene i tre Core Rulebook con copertine a stampa laminata e un nuovissimo schermo del DM, (con gli stessi disegni del kit inglese), racchiuso in una magnifica foderina.

Dungeons & Dragons Starter Set in italiano gratuito

Per aiutare i gruppi a familiarizzare con D&D in attesa dell’arrivo di questi titoli, Wizards of the Coast offre con grande piacere ai fan lo Starter Set interamente localizzato disponibile come download digitale a partire dal 3 settembre: è sufficiente iscriversi alla newsletter sul sito ufficiale di D&D. Iscrivendosi si riceverà anche la versione localizzata dell’avventura classica “La Miniera Perduta di Phandelver” e delle regole di base divise in cinque parti. Maggiori informazioni su quest’offerta speciale sono disponibili qui: dnd.wizards.com/it

Wizards of the Coast intende continuare a pubblicare su base trimestrale versioni localizzate dei titoli più recenti e significativi. Le date di pubblicazione saranno uguali per le quattro lingue ove possibile, così da rendere più semplice tenere traccia delle nuove uscite; siamo impazienti di poter annunciare il prossimo titolo localizzato tra qualche mese!

Comunicato Stampa