Batman: un film di Natale uscirà su Cartoon Network

Batman non farà mancare la sua presenza neanche a Natale, considerando che durante il periodo delle feste Cartoon Network farà uscire uno speciale film d’animazione natalizio dedicato al cavaliere oscuro, e che, per quest’occasione, potrebbe essere un po’ meno oscuro.

Il film di Natale s’intitolerà Merry Little Batman, ed avrà come protagonista Damian Wayne che, all’età di sei anni, si ritrova durante le feste da solo nella Wayne Manor e si trasforma in un piccolo Batman per difendere Gotham City dai cattivi che vogliono rovinare le feste natalizie.

Il film sarà diretto e prodotto da Mike Roth, con la sceneggiatura realizzata da Morgan Evans. Merry Little Batman uscirà durante la ACME Night assieme ad un altro film dedicato ai Looney Tunes, che avrà come protagonisti Porky Pig e Daffy Duck.

Tra gli altri nuovi contenuti animati in televisione legati alla Warner Bros. usciranno prossimamente Aquaman: King of Atlantis, Batman: Caped Crusader, Gremlins: Secrets of the Mogwai, Unicorn: Warriors Eternal, ed un Harry Potter quiz show.

Batman sarà anche tra i protagonisti del film d’animazione dedicato a Injustice, che verrà distribuito in versione Home Video a ottobre.

Ricordiamo anche che a ottobre ci sarà il DC Fandome, durante il quale verranno presentati tutti i nuovi contenuti dedicati all’animazione DC, e non solo.