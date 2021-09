The Witcher: Nightmare of the Wolf, dietro le quinte del film d’animazione Netflix

Cosa si nasconde dietro l'ottima realizzazione tecnica di The Witcher: Nightmare of the Wolf? Ce lo spiega il regista Kwang Il Han in un esclusivo dietro le quinte.

Nel nuovo episodio di Behind the Animation, la speciale rubrica del canale ufficiale Netflix Film Club, il regista Kwang Il Han ci porta per mano in un dietro le quinte su come sono stati realizzati scenari e personaggi per The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato prequel della saga di Geralt di Rivia.

Come sono state utilizzate e mescolate le tecniche 2D e 3D? E come ha fatto lo studio Mir a bilanciare le influenze nipponiche con quelle americane, per riuscire a dare uno stile così definito alla pellicola? Scopriamolo insieme.

Attenzione: nel video sono presenti spoiler per chi non ha ancora visto il film.

Questa la sinossi del film dello Studio Mir:

L’universo di The Witcher si espande in questa storia anime delle origini: prima di Geralt c’è stato il suo mentore Vesemir, un giovane e spavaldo witcher sfuggito a una vita di stenti per uccidere mostri in cambio di denaro. Quando un nuovo strano mostro inizia a terrorizzare il regno già politicamente instabile, Vesemir si ritrova in un’avventura spaventosa che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato.

