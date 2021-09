South Park: usciranno due nuovi film entro il 2021 su Paramount+

01—Set—2021 / 10:13 AM

Buone notizie per tutti gli appassionati di South Park: entro il 2021 arriveranno due nuovi film dedicati. Ad annunciarlo è stata durante il Television Critics Association Tanya Giles di ViacomCBS, che ha parlato di due film di South Park in uscita nel 2021, e di due lungometraggi all’anno dedicati in arrivo ogni anno fino al 2027.

I due film di South Park in uscita nel 2021 saranno simili alle produzioni dedicate al The Pandemic Special, ed al South ParQ Vaccination Special. Tutto ciò avviene dopo che è stato raggiunto un accordo tra Comedy Central e Paramount+, con i creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, che si sono accordati con ViacomCBSand e con gli MTV Entertainment Studios.

Tutto ciò porterà allo sviluppo di 14 film di South Park per Paramount+, e di sei stagioni che faranno toccare al telefilm le trenta stagioni complessive, per una programmazione che arriverà fino al 2027. I termini dell’accordo hanno anche un valore economico molto alto, pari a ben 900 milioni di dollari.

Questo accordo permetterà prossimamente alla popolare serie animata di South Park di toccare le trenta stagioni complessive.

