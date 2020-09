South Park: ecco il trailer dell’episodio speciale sulla pandemia

Ecco il trailer dell’episodio speciale di South Park dedicato allo scoppio della pandemia. La puntata andrà in onda il 30 settembre.

Questo 2020 segnato dall’arrivo della pandemia di Coronavirus sarà in qualche modo immortalato anche da una serie animata cult: stiamo parlando di South Park, che il 30 settembre dedicherà un episodio speciale proprio alla pandemia. Da poco è uscito il trailer della puntata.

Ecco il video di presentazione dell’episodio.

La puntata andrà in onda negli Stati Uniti su Comedy Central. L’altro aspetto particolare di questo episodio sarà il fatto che, per la prima volta, una puntata di South Park durerà più di mezz’ora. Questo episodio avrà la durata di un’ora.

Nel filmato vengono mostrati gli abitanti di Colorado Town in una situazione particolare dovuta proprio all’arrivo della pandemia. Nel filmato vediamo anche Cartman che rifiuta di indossare una maschera, mentre i vari personaggi si organizzano con la riapertura delle scuole.

L’episodio speciale non rappresenta però l’inizio di una nuova stagione di South Park. Non è del tutto chiaro quando andranno in onda gli episodi della nuova stagione su Comedy Central. South Park resta comunque uno degli show simbolo della rete.

Il programma creato da Matt Stone e Trey Parker va in onda dal 1997.