Moon Knight: Mark Ruffalo non smentisce una possibile presenza del suo Hulk

Possiamo considerare certa la presenza dell’Hulk di Mark Ruffalo nella serie TV dedicata a She-Hulk, mentre i rumor riguardanti una possibile apparizione dell’attore e del suo personaggio in Moon Knight sono ancora tali. Ma si è pronunciato a riguardo lo stesso Ruffalo, che non ha né confermato né smentito la cosa.

Ecco il suo post su Twitter:

Come persona responsabile della prossima fase del Marvel Cinematic Universe, odierei l’idea di spoilerare qualcosa. L’ho imparato sulla mia pelle.

Mentre non è chiaro se in Moon Knight apparirà l’Hulk di Mark Ruffalo, è certo che il protagonista della serie sarà Oscar Isaac. La storia del personaggio vede Marc Spector che, dopo aver passato la sua infanzia a Chicago, si arruola nei Marines per poi diventare un agente CIA e dopo ancora un mercenario. Diventa Moon Knight solo quando, in seguito ad un’esperienza di pre-morte in una tomba egizia, il suo spirito incontra Khnoshu, che guarisce le sue ferite e gli dona il potere della luna. Spector soffre però di un disturbo dissociativo dell’identità, dunque deve capire se tutta la storia di Khonshu sia reale o meno non sarà facile.

Ethan Hawke sarà invece il villain della serie TV. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di Bushman, uno dei cattivi più radicati della storia, poiché è semplicemente un mercenario che cerca di diventare ricco. Il personaggio ha anche un ruolo fondamentale nell’origine di Spector, poiché è stato Bushman a ferirlo mortalmente in Egitto, cosa che ha portato Marc a incontrare il dio della luna noto come Khonshu.