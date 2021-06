She-Hulk: Murk Ruffalo è sul set, ecco le prime foto

Si era detto che in She-Hulk ci sarebbe stato anche Murk Ruffallo con il suo personaggio membro egli Avengers, ed in effetti sono trapelate le prime foto dal set della serie TV che mostrano l’attore all’opera. Le riprese di She-Hulk sono iniziate da circa due mesi.

Qui sotto potete vedere le prime foto di Murk Ruffallo in She-Hulk.

First look at Mark Ruffalo on the set of #SheHulk. (via anais.almonte2/FB) pic.twitter.com/lUkbwq08cc

