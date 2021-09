La NASA sta testando un eVTOL: “saranno i taxi volanti elettrici del futuro”

In collaborazione con Joby, la NASA ha iniziato i test di volo di un eVTOL, un piccolo aeromobile elettrico ad atterraggio e decollo verticali. Il progetto fa parte del programma Advanced Air Mobility (AAM) National Campaign.

I test di volo dell’aeromobile elettrico si stanno svolgendo presso un’area di volo della Joby in California. È la prima volta che la NASA testa un eVTOL. “Un domani gli eVTOL potrebbero offrire servizi di taxi tra città diverse, fornendo un nuovo mezzo di trasporto per le persone e per le merci”, si legge nel comunicato della NASA.

La NASA è interessata a raccogliere i dati sulle performance del veicolo, oltre che sul suo inquinamento acustico. I dati verranno poi utilizzati in future simulazioni dell’agenzia. L’agenzia aiuterà anche la Federal Aviation Administration ad individuare eventuali vuoti normativi nelle attuali leggi che regolano i voli privati, in modo da consentire la stesura di nuove policy adatte anche a questa tipologia di veicoli.

Nel 2022 la NASA dovrebbe poi iniziare una seconda fase di test, nota come NC-1, in modo da raccogliere dati su scenari di volo più complessi, oltre che su altre categorie di veicoli.

La NASA descrive questi test come fondamentali per aiutare la comunità scientifica a comprendere meglio i VTOL. “Siamo orgogliosi di aver collaborato a stretto contatto con la NASA nel corso degli ultimi dieci anni e di essere la prima compagnia produttrice di eVTOL a partecipare a questo programma”, ha fatto sapere con una nota la Joby.