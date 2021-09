James Bond: il documentario su Daniel Craig come 007 in uscita su Paramount+

Su Paramount+ uscirà prima dell'arrivo al cinema di No Time to Die il documentario Being James Bond sull'esperienza di Daniel Craig come 007.

Prima dell’uscita di No Time to Die su Paramount+ sarà distribuito il 7 settembre un documentario dedicato all’esperienza di Daniel Craig nei panni di James Bond, dal titolo Being James Bond. Si tratta di uno speciale di 45 minuti durante i quali verranno presi in considerazione i film di Bond con Daniel Craig, ed in cui verrà analizzato il suo percorso nei panni dell’agente 007.

Questo è il trailer di Being James Bond su Daniel Craig.

Mentre questo è il poster dedicato.

Nel documentario verranno mostrati filmati inediti dei lungometraggi di 007 con Craig, ed anche l’attore in conversazione con i produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Ricordiamo che Daniel Craig ha già lavorato a quattro film della saga, ovvero Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, mentre No Time to Die rappresenterà il suo congedo dal ruolo.

Questa è la sinossi del film in uscita il 30 settembre: