Doctor Strange 2: il Wolverine di Hugh Jackman doveva scontrarsi con Wanda (rumor)

Un clamoroso rumor parla di una possibilità che si stava creando per Doctor Strange 2, il cui titolo completo è Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: secondo un utente di Twitter nel film sarebbe dovuto comparire il Wolverine di Hugh Jackman per scontrarsi con Wanda. Il rumor sarebbe stato confermato dallo scooper Daniel Richtman.

Nel tweet che parla della apparizione mancata del Wolverine di Hugh Jackman in Doctor Strange 2 è riportato:

Lo scorso anno avevo sentito dire che la performance di Hugh Jackman in Logan non sarebbe stata l’ultima nei panni del personaggio. Questo perché i Marvel Studios lo volevano per combattere Wanda (che gli avrebbe fatto il c**o) in Doctor Strange 2. Ma apparentemente le cose non sono andate a finire così.