Clerks 3: concluse le riprese del nuovo capitolo della saga di Kevin Smith

Kevin Smith ha annunciato la fine delle riprese di Clerks 3, il nuovo capitolo della saga cinematografica che ha portato al successo il regista americano. Lo stesso Smith ha annunciato la fine dei lavori sul set con un post su Twitter ed una foto di Jay e Silent Bob insieme.

Questo è il post sulla fine delle riprese di Clerks 3.

Last Day of CLERKS III.

It’s been a blissful shoot.

I’ve already cut together about an hour of the movie and it’s a funny as fuck, emotional paean to cinema.

Tonight, these 2 old fools wrap their 10th movie together.

Today, they’re just trying to survive a 7 mile Highlands hike. pic.twitter.com/HpAno25mEy

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) August 31, 2021