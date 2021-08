OnePlus Buds Pro: in arrivo una versione “lite”?

Le OnePlus Buds Pro sono riuscite a riscuotere un buon successo, anche se dei consumatori hanno fatto emergere dei problemi relativi al prezzo. Nello specifico, parliamo di un lancio arrivato in Italia che ha confermato la cifra di 150 euro per il prodotto, il quale non è ovviamente ben visto di buon occhio da parte di alcuni utenti. Nonostante non si parli nello specifico di rapporto qualità prezzo, viste le caratteristiche che le nuove cuffie offrono, c’è chi non è disposto a spendere una tale cifra, e per via di ciò ha deciso di non acquistare l’articolo.

Parliamo di un prodotto che offre l’ANC, cancellazione attiva del rumore, e un totale di 38 ore per la batteria. Stando al noto leaker Max Jambor, il quale si è espresso sulla piattaforma di Twitter, sembra che OnePlus potrebbe essere al lavoro su un modello non ancora annunciato, il quale avrebbe l’obiettivo di offrire potenzialità minori, ma un prezzo al contempo anche ridotto. Si parla nello specifico di un prodotto che potrebbe prendere il nome di “OnePlus Buds Pro Lite“, ovviamente a dir poco provvisorio e non confermato.

Anche se Pro e Lite sono abbastanza in contrasto, questo sembra semplicemente un modo per rendere chiaro quello a cui OnePlus starebbe mirando. Non sappiamo al momento neanche quali sarebbero le feature che verrebbero esattamente tagliate da questo modello, anche se il case con la ricarica wireless potrebbe far parte proprio di questi.

C’è da dire che delle cuffie con la cancellazione attiva del rumore e cifre più budget sarebbero davvero allettanti, e riuscirebbero senza dubbio a incuriosire una gran parte dell’utenza che non ha provveduto, e non provvederà, a munirsi della classica versione pro già arrivata sul mercato, ma restiamo per ora ancora in attesa di informazioni.