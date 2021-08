Non aprite quella Porta: il film sequel arriverà su Netflix

Ottime notizie per tutti gli appassionati di horror: il film sequel dedicato a Non aprite quella Porta arriverà sulla piattaforma streaming di Netflix! La notizia è stata diffusa dal The Hollywood Reporter, che ha sottolineato come Netflix abbia acquisito i diritti per la distribuzione globale del film.

Il fatto che Netflix abbia ottenuto i diritti per il sequel di Non aprite quella Porta rinnova il legame della piattaforma con la casa di distribuzione Legendary Pictures, visto che c’era stata già una collaborazione ai tempi di Enola Holmes.

Il sequel di Non aprite quella Porta sarà ambientato un anno dopo le vicende del film originale di Tobe Hooper, cercando di riportare alle atmosfere del primo lungometraggio che negli anni Settanta scioccò il pubblico degli appassionati di cinema.

Elsie Fisher (“Castle Rock”), Sarah Yarkin (Happy Death Day 2U), Mark Burnham (Wrong Cops), Moe Dunford (The Dig), Olwen Fouéré (Mandy), Alice Krige (“Star Trek”), Jacob Latimore (The Maze Runner), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (The Laundromat), Sam Douglas (Snatch), William Hope (Dark Shadows) e Jolyon Coy (“War & Peace”) compongono il cast del lungometraggio.

Non è ancora stata comunicata una data di distribuzione del film.