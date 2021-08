Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, Liu Kang vs. Shang Tsung nella nuova clip

Esce oggi in Digital Download Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, e nell'occasione vi presentiamo una clip piena d'azione dal film animato Warner Bros.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms riprende le fila della storia direttamente dal finale di Scorpion’s Revenge, film d’animazione uscito lo scorso anno, anche in Italia. Il sequel, in uscita oggi in Digital Download, comprende anche un combattimento tra i più mitici: quello tra Liu Kang e Shang Tsung, come possiamo vedere dalla clip ora rilasciata.

Il film, che uscirà, oltre che in VOD, in formato Blu-ray, oltre che in un combo pack 4K Ultra HD, riprende la storia da dove si era concluso il precedente capitolo, con gli eroi della Terra, guidati da Lord Raiden, a combattere in un nuovo Mortal Kombat per scongiurare la minaccia di Shao Khan.

