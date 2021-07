Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, primo trailer per il nuovo film animato

Il sequel diretto di Scorpion's Revenge arriverà negli Stati Unti il 31 agosto: ecco il trailer del film d'animazione Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms.

Lo scorso anno è uscito, anche nel nostro Paese, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, film d’animazione ambientato nel truculento universo del videogioco NetherRealm Studios. Ora NetherRealm unisce nuovamente le forze con Warner Bros. per presentarci il sequel diretto della pellicola, dal titolo Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms.

Il film, che uscirà in VOD e in formato Blu-ray, oltre che in un combo pack 4K Ultra HD, riprende la storia da dove si era concluso il precedente capitolo, con gli eroi della Terra, guidati da Lord Raiden, a combattere in un nuovo Mortal Kombat per scongiurare la minaccia di Shao Khan.

