Monopattini elettrici: arriva l’obbligo del casco a Sesto San Giovanni dopo la morte di un ragazzo

Nella giornata di ieri, un ragazzo di 13 anni è deceduto a Sesto San Giovanni in seguito alla caduta da un monopattino. Roberto di Stefano, sindaco della città del Milanese, ha confermato con un’ordinanza il limite di velocità di 20 km all’ora sulle piste ciclabili e di 5 km all’ora per le aree pedonali, obbligando chiunque utilizzerà i mezzi a indossare il casco. Trovate qui di seguito la dichiarazione dell’uomo in merito alla situazione.

La tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Sesto San Giovanni ha scosso l’intero Paese: non si può morire a 13 anni cadendo da un monopattino elettrico. E proprio per questo, prima che altri schianti mortali si verifichino sulle nostre strade, sarebbe bene che a Roma affrontassero la questione senza alcun tentennamento.

Come specificato, è bene che le modifiche avvengano fin da subito al fine di evitare che ulteriori episodi tragici abbiano luogo in diverse città in tutta Italia, e che chi sfrutta la comodità dei monopattini faccia il possibile per proteggersi, visto che questi possono essere in determinate situazioni particolarmente pericolosi. Stando al sindaco, il casco è fondamentale e va sempre utilizzato, in quanto (come avviene per i veicoli a due ruote e non solo), può salvare davvero la vita di chi è alla guida.

Come richiesto esplicitamente da Confarca, confederazione italiana che rappresenta molteplici scuole guida italiana, sembra che nel corso delle prossime settimane potremmo vedere una regolamentazione dei monopattini elettrici che renderebbe il casco obbligatorio, come anche un possibile attestato di abilitazione. Ovviamente, il fine ultimo è quello di riuscire al limitare al minimo i danni per chi può riscontrare problemi mentre guida con un monopattino, magari per via di infrazioni commesse da altri cittadini, il che può risultare pericoloso proprio come per i più classici veicoli a due ruote.