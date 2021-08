Instagram vuole con insistenza la tua data di nascita per una ragione molto specifica

In questi giorni Instagram sta chiedendo a diversi utenti di indicare la loro data di nascita. Sul lungo periodo, il social media intende chiedere ad ogni utenti di indicare la sua età reale. Secondo Gizmodo, il rifiuto di indicare il giorno di nascita potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare l’app.

Sebbene Instagram chieda questa informazione con un avviso pop-up accattivante e accompagnato dall’illustrazione di una torta, il social media non è interessato a conoscere la tua data di nascita per festeggiare il tuo compleanno. Si tratta di un’iniziativa intesa a rafforzare le nuove policy di Instagram per tutelare gli utenti più giovani.

Ad inizio del 2021, Instagram ha annunciato che avrebbe limitato la possibilità da parte degli utenti adulti di interagire con i minorenni. Da una parte il social imposterà di default gli account degli under 16 in modalità privata, in modo che soltanto i follower accettati manualmente dal minore possano vedere i suoi post. Dall’altra, il social impedirà anche agli adulti di inviare messaggi privati agli account dei minorenni, almeno che il minore non segua a sua volta l’adulto. Il social dovrebbe anche introdurre un nuovo algoritmo progettato per identificare gli adulti potenzialmente pericolosi, anche se non ci sono molti dettagli su quest’ultima feature.

Per questo Instagram ha bisogno di conoscere l’età dei suoi utenti: per distinguere gli adulti dai minorenni, e proteggere quest’ultima categoria di utenti.

Instagram, d’altra parte, ha detto di essere al corrente che alcuni utenti potrebbero banalmente indicare una data di nascita non corretta. Il social – senza entrare nei dettagli – ha spiegato di star lavorando ad un sistema basato sull’intelligenza artificiale per risolvere questo problema.