Instagram: gli account dei minori di 16 anni diventeranno privati, di default

Instagram renderà privati gli account degli utenti under 16. L'impostazione avverrà di default, ma gli utenti potranno comunque rendere l'account nuovamente pubblico

Nel tentativo di tutelare i più giovani e combattere le molestie online, Instagram ha preso la decisione di rendere tutti gli account degli under 16 “privati”. Significa che i post potranno essere visti esclusivamente dai follower dell’account, ed ogni follower dovrà essere accettato manualmente dal proprietario del profilo.

Vogliamo che i più giovani possano continuare a farsi nuovi amici e rimanere in contatto con le loro famiglie, ma non vogliamo che siano costretti ad aver a che fare con messaggi e commenti indesiderati da parte di sconosciuti. Pensiamo che gli account privati siano la scelta più appropriata per gli utenti più giovani

si legge nel post con cui Instagram annuncia la novità. Il social specifica che gli utenti minori di sedici anni saranno comunque liberi di rendere i loro account nuovamente visibili a tutti, spiegando che questa scelta è stata presa pensando ai content creator, che legittimamente hanno l’interesse di raggiungere un pubblico vasto senza complicazioni.

Gli utenti under 16, dunque, si ritroveranno con l’account impostato su ‘privato‘ automaticamente, senza dover fare nulla, ma se lo vorranno, potranno andare nelle impostazioni sulla privacy e tornare a rendere i loro post visibili a tutti.

Non è l’unica novità introdotta da Instagram. Gli algoritmi del social renderanno più complicato ad alcuni adulti trovare gli account dei minori di 16 anni. Significa che il social sarà in grado di identificare eventuali comportamenti sospetti, prendendo delle misure per evitare che un account di questo tipo possa contattare persone particolarmente giovani.

Instagram ridurrà anche le pubblicità indirizzate espressamente verso un pubblico di under 16.

Sull’argomento, leggi anche: