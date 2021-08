Clubhouse: disponibile l’audio spaziale su iOS, presto su Android

Clubhouse ha deciso di supportare al meglio la sua app per iOS, inserendo una feature particolarmente attesa e che potrebbe essere in grado di rivoluzionare di molto l’esperienza offerta: stiamo parlando dell’audio spaziale. Il tutto è di conseguenza già disponibile per gli utenti con un dispositivo realizzato dal colosso di Cupertino, e per fortuna come confermato la novità arriverà anche per chi utilizza Clubhouse su Android, tuttavia per il momento si parla solamente di un generico “Coming Soon”, il quale non lascia spiragli per ulteriori informazioni su quando lo stesso arriverà.

Grazie alla novità, ancora solo per iOS, vengono introdotti degli speaker che arrivano da 3 dimensioni, e permettono di fornire al suono una posizione attorno alla testa degli utenti, il quale arriva di conseguenza localizzato e permette di immergersi a pieno all’interno di questo. Ovviamente, per fruire al meglio del tutto sarebbe bene munirsi di un paio di cuffie, le quali possono essere sia cablate che utilizzate attraverso il Bluetooth, e permettono di godere davvero della funzionalità in questione. Come riportato da The Verge, la compagnia ci ha fornito un Tweet con una piccola anteprima della novità, potete ammirarlo qui di seguito.

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse! It's like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who's talking. thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK — Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021

Il tutto è stato approfondito abbastanza bene, ed è chiaro che l’audio spaziale di Clubhouse si occupi di fornire una posizione dedicata per ogni speaker, distribuendoli poi all’interno di una stanza virtuale, al fine di far sentire chi ascolta davvero al centro del tutto, aumentando l’immersività e cambiando di molto l’esperienza.

Vi abbiamo recentemente parlato di come – in maniera simile – Netflix abbia da pochissimo integrato la funzionalità dell’audio spaziale per la sua app sia su iPhone che su iPad, fornendo agli utenti un’esperienza totalmente diversa per chi fruisce del catalogo sui device targati Apple. Trovate a questo link il nostro articolo di approfondimento.