Batwoman 3: Bridget Regan sarà Poison Ivy nella serie TV

Bridget Regan è stata scelta per interpretare il personaggio della villain Poison Ivy nella serie TV di The CW Batwoman 3.

Interessanti notizie arrivano sul fronte della produzione di Batwoman 3: la serie TV di The CW ha appena ingaggiato Bridget Regan che vestirà i panni di Poison Ivy. Pamela Isley è un’ex studentessa di botanica alla Gotham University descritta come “un’appassionata e brillante scienziata che ha il desiderio di cambiare il mondo per il meglio”.

Ecco la descrizione del personaggio di Poison Ivy in Batwoman 3:

Pamela, grazie ad un potere eccezionale che scorre attraverso le sue vene, cerca di fare ciò che pensa sia la cosa migliore, anche se Batman non concorda con i suoi metodi di agire piuttosto pericolosi. Ora, Batwoman ed il suo team si dovranno preparare per il ritorno di Poison Ivy desiderosa di vendetta.

Bridget Regan nei panni di Poison Ivy in Batwoma 3 è solo l’ultimo ingresso nel cast della serie TV, che ha visto già introdotti Robin Givens che vestirà i panni di Jada Jet, Nick Creegan che farà Marquis Jet, e poi Victoria Cartagena che interpreterà Renee Montoya, uno dei personaggi più attesi in questa terza stagione di Batwoman.

Batwoman 3 farà il suo esordio sulla rete The CW il 13 ottobre.

