ARIAFERMA: trailer e poster del film di Leonardo di Costanzo presentato a Venezia 78

ARIAFERMA è il nuovo film diretto da Leonardo Di Costanzo (David Di Donatello per “L’Intervallo“) che verrà presentato in selezione ufficiale alla 78. Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia (Fuori Concorso) per poi approdare nei cinema il prossimo 14 ottobre, distribuito da Vision Distribution.

Nel cast del film, Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano e un cast di volti nuovi, scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori.

Questa la sinossi ufficiale:

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.

