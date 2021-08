Yahoo Mail arriva su Mac M1 con il nuovo aggiornamento

L’update 6.36 di Yahoo Mail ha permesso al software particolarmente noto di giungere finalmente su Mac M1, anche se non c’è ancora supporto per i modelli con Intel.

Yahoo ha deciso di fornire il suo supporto a un’altra piattaforma, che riguarda nello specifico l’ecosistema di Apple. Parliamo dei Mac che presentano un processore M1, e in diversi casi si sono trovati in una situazione di svantaggio rispetto ai modelli con Intel per via di alcune mancate compatibilità che nel corso dei mesi si sono rivelate. Per fortuna, come detto Yahoo ha deciso di porre rimedio definitivamente alla questione, portando la sua app per le mail su Mac M1 grazie all’ultimo aggiornamento, il quale ha aggiunto delle feature chiave per iPhone e iPad fra le altre cose.

Parliamo della versione 6.36, approfondita sulle pagine di 9to5Google, che ha svelato le principali funzionalità importanti che sono disponibili grazie al nuovo update su Mac M1. Ve li elenchiamo qui di seguito tradotti:

Iscrizione facile: vedere la tua lista email in un posto e uscire con un solo click

Risposta rapida: rispondi velocemente alle mail. Ottieni 3 breve risposte grazie ai suggerimenti dell’intelligenza artificiale basate sull’email che hai ricevuto

Notifiche personalizzate: ottieni avvisi solamente dalle mail che ritieni importanti

Purtroppo, il nuovo aggiornamento non ha portato l’app di Yahoo Mail sui Mac con Intel, il che evidenzia il problema accennato in apertura, anche se non è detto che attraverso uno dei prossimi aggiornamenti la compagnia non decida di compiere anche questo passo, il che farebbe particolarmente felici gli utenti Apple.

