Xiaomi 12: dettagli sulla fotocamera svelati da un noto tipster?

Non è passato molto da quando Xiaomi ci ha svelato le novità in merito ai suoi nuovi prodotti, purtroppo principalmente mirati per mercati diversi dal nostro, e infatti non pronti a debuttare in Italia, almeno stando a quando confermato fino a oggi. Tuttavia, la compagnia si è anche esposta da pochissimo sul brand che prende il nome di “Mi”, il quale verrà piano piano rimosso dal mercato per via della confusione che potrebbe crearsi in fase di acquisto per i clienti.

L’azienda ha già confermato che il cambiamento dovrebbe entrare in vigore già per i prossimi dispositivi, come ad esempio gli attesi flagship della serie Xiaomi 12 (Ex Xiaomi Mi). Grazie a Digital Chat Station, noto leaker che fornisce spesso informazioni sulle novità in arrivo per il mercato tech, abbiamo potuto scoprire alcuni dettagli sul nuovo dispositivo. Il tutto è stato riportato da GSMArena e ripreso da Android Authority, e si parla nello specifico di alcune specifiche relative al comparto fotocamere del nuovo gioiellino del colosso cinese.

Nello specifico, parliamo di un triplo setup da 50 MP, con una grandangolare e teleobiettivo. Anche se da un lato potrebbe trattarsi di un aggiornamento alquanto negativo, visto che la famiglia Xiaomi Mi 11 offriva un sensore principale da 108 MP, c’è da considerare che il triplo setup uguale potrebbe in realtà fornire risultati equivalenti, e più consistenti per situazioni diverse.

Anche se Digital Chat Station ha nuovamente smentito l’utilizzo del sensore da 200 MP targato Samsung come principale per i nuovi Xiaomi 12, non è tra le altre cose confermato il fatto che il dispositivo Ultra della serie non possa essere aggiornato con questo. Scopriremo più dettagli quando Xiaomi farà finalmente chiarezza sulla situazione, e speriamo ovviamente che non ci voglia molto prima di poter conoscere più novità.