Expendables 4: ufficiale il ritorno di Sylvester Stallone nei panni di Barney Ross

Lionsgate e Millennium Media hanno ufficializzato la produzione di un quarto capitolo della saga degli Expendables, che segnerà il ritorno di Sylvester Stallone, Jason Statham (che sarà tra i produttori), Dolph Lundgren e Randy Couture, ma anche l’arrivo di volti nuovi: tra questi vedremo Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox e Tony Jaa.

La produzione partirà in autunno, con Scott Waugh (Act of Valor, Need for Speed) alla regia e una sceneggiatura curata da Spenser Cohen, Max Adams e John Joseph Connolly. Lionsgate prevede di distribuire personalmente la pellicola negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

La saga era in stasi dal 2014, anno di uscita del terzo capitolo delle avventure del gruppo di mercenari: dopo tutta una serie di problematiche, sembra che tutti i pezzi ora abbiano trovato il loro posto. Nessuna nuova, tuttavia, sullo spin-off tutto al femminile (Expendabelles) annunciato da anni.

Leggi anche: