The Witcher: Nightmare of the Wolf, un video ufficiale spiega il finale… in più, un’ora di Vesemir che si fa il bagno

The Witcher: Nightmare of the Wolf sta riscuotendo un buon successo, ma il finale potrebbe confondere alcuni... Netflix va in loro soccorso con un video apposito.

È disponibile su Netflix, dal 23 agosto, The Witcher: Nightmare of the Wolf, film animato prequel delle avventure di Geralt di Rivia. Se aveste dei dubbi post-visione su come si ricollega il finale al filone principale, Netflix ha pensato a voi pubblicando un video dedicato proprio a spiegare l’ending. Ovviamente, si tratta di un video spoiler!

In più, vi proponiamo un altro video relativo al film, ma di natura decisamente più triviale: quello con un’ora di inquadrature del Vesemir animato che si fa il bagno, con in sottofondo una versione “chill” di Toss a coin to your Witcher. Si tratta, naturalmente, di una clip particolarmente buffa, che fa il verso all’ormai iconica situazione meme partita con Geralt che si gode un rilassante bagno in The Witcher 3: Wild Hunt e poi replicata da Henry Cavill nel serial live action e in versione cosplay come pre-show della WitcherCon.

Questa la sinossi del film dello Studio Mir:

L’universo di The Witcher si espande in questa storia anime delle origini: prima di Geralt c’è stato il suo mentore Vesemir, un giovane e spavaldo witcher sfuggito a una vita di stenti per uccidere mostri in cambio di denaro. Quando un nuovo strano mostro inizia a terrorizzare il regno già politicamente instabile, Vesemir si ritrova in un’avventura spaventosa che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato.

Leggi la nostra recensione del film!