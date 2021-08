Steam Deck: Valve pensa già al prossimo modello

Nonostante non ci siano ancora piani ben precisi sul futuro dello Steam Deck, Valve sta già pensando a come potrà migliorare la console con un nuovo modello.

Non è passato molto da quando Valve ha annunciato lo Steam Deck, console tanto interessante quanto limitata sotto certi aspetti, che sembra sia infatti in grado di sfruttare al massimo le proprie potenzialità per riuscire a far girare tutti i giochi. Il tutto arriverà a dicembre, ma la compagnia ha già avuto modo di parlare, come riportato sulle pagine di Wccftech, delle prossime novità che potrebbero venire introdotte in tal senso.

Il designer Greg Coomer di Valve ha recentemente spiegato la situazione al meglio, sottolineando che la compagnia punta a effettuare un upgrade, ma che questo non arriverà nel brevissimo periodo. Lo Steam Deck infatti, è pensato per durare molto tempo, potenzialmente bene o male come avviene per le classiche console fisiche delle principali compagnie del settore. Attualmente, il tutto è infatti in fase di progettazione, e nonostante non ci siano ancora i dati precisi per lo Steam Deck 2, l’azienda sa probabilmente già dove andare a parare per le prossime iterazioni della console.

Non sappiamo in che modo Valve voglia migliorare il suo prossimo gioiellino, considerando che potrebbe essere introdotto però il 4K, o semplicemente ampliata la risoluzione attualmente fissata a 1280×720. Ovviamente, con l’evolversi del mercato e l’arrivo di produzioni più difficili da gestire per via della grafica migliorata, è normale che l’azienda pensi già a come far evolvere la sua idea di successo, il che in fondo è sempre stato fatto anche da tutte le altre major del settore.

Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi, in seguito al debutto dello Steam Deck, quali saranno le novità che verranno presentate da Valve, considerando che i giocatori sono ancora in attesa di scoprire se il ritorno nella produzione di giochi e hardware della compagnia porterà all’arrivo di episodi particolarmente attesi, come il tanto chiacchierato Half Life 3.