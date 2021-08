Instagram aggiungerà nuovi risultati alla funzione di ricerca

Un nuovo update di Instagram rivoluzionerà – forse permanentemente – la funzione di ricerca che avviene sulla piattaforma. È sempre stato normale per l’utenza usare la suddetta feature al fine di ottenere semplicemente risultati di persone, hashtag, e posti, ma il tutto cambierà fondamentalmente di molto, dato che la compagnia ha annunciato l’arrivo di una serie di risultati più completi, che possano di conseguenza soddisfare con più facilità le richieste dell’utenza.

Adam Mosseri, figura a capo di Instagram, ha svelato la novità in questione, ufficializzando quindi la situazione, anche se per il momento non abbiamo ancora alcun tipo di data d’uscita o finestra di lancio precisa. Nello specifico, si parla della presenza di contenuti all’infuori di quanto viene visto fino a oggi per i risultati delle ricerche, come foto, luoghi e post collegati a quanto si vuole visualizzare, fondamentalmente quindi un vero e proprio miglioramento che potrà essere particolarmente gradito.

Come spiegato da The Next Web e riportato da PhoneArena, l’aggiunta di ciò che è stato confermato potrebbe essere più complicata di quel che s’immagina. Instagram usa infatti degli algoritmi ben precisi per fornire i risultati che attualmente gli utenti vedono ogni giorno, mentre per ottenere foto con metadati diversi potrebbe essere particolarmente più difficile, anche se sembra che la compagnia stia comunque lavorando a un modo che permetta di far funzionare egregiamente il tutto.

Come detto, non abbiamo purtroppo ancora una data d’uscita, che speriamo arrivi presto, ma considerando quanto approfondito potrebbe in realtà volerci più tempo di quel che immaginiamo. Di conseguenza, restiamo per il momento in attesa di novità da parte del colosso. Sapevate che è stata recentemente confermato l’arrivo dello sticker che introdurrà i link delle storie, visto che lo swipe-up verrà rimosso? Ne abbiamo parlato all’interno dell’articolo che potete leggere qui.