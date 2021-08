Instagram dirà presto addio agli swipe up, in arrivo gli sticker per i link

Come confermato da diverse segnalazioni che hanno riportato il messaggio della piattaforma, il 30 agosto gli swipe up verranno finalmente rimpiazzati dagli sticker.

Finalmente Instagram sta per compiere un importante passo a quanto pare, visto che sembra che gli utenti avranno tutti presto modo di inserire i link all’interno delle storie, senza che sia necessario possedere determinati requisiti particolarmente poco permissivi. Non parliamo del classico swipe up utilizzato fino a oggi, che infatti come riportato da 9to5Mac dirà addio alla piattaforma nella giornata del 30 agosto, venendo sostituito da un metodo che tutti potranno usare.

Parliamo di uno sticker dedicato, il quale potrà ospitare dei link, di cui si era già avuto modo di parlare in passato e che finalmente è divenuto realtà. La ricercatrice Jane Manchun Wong ha individuato la novità in anticipo, e lo YouTuber Sam Sheffer ha condiviso il messaggio che alcuni utenti stanno ricevendo, che vi riportiamo tradotto qui di seguito:

A partire dal 30 agosto, i link swipe up verranno rimossi. Per aggiungere un link alla tua storia, usa il nuovo link sticker.

I test della nuova feature erano già partiti da tempo, anche se questi hanno però riguardato solamente una piccola cerchia ristretta dell’utenza, ma questa volta il tutto verrà allargato di molto, e l’intera community potrà apparentemente condividere i link nelle proprie storie grazie alla novità in questione. Sembra inoltre che sarà possibile rispondere ai contenuti con un link sotto forma di sticker.

Per il momento, sembra che anche chi ha ricevuto il messaggio non abbia in diversi casi ottenuto un aggiornamento che includa la nuova funzionalità, e possiamo quindi aspettarci un arrivo globale solamente nel giro di una settimana, quando nella giornata del 30 agosto non sarà più possibile utilizzare gli swipe up. Speriamo ovviamente che come sembra tutti potranno sfruttare la nuova funzionalità, e che la piattaforma non decida anche in questo caso di porre dei requisiti minimi particolarmente stringenti.