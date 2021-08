Clerks 3: Kevin Smith mostra come certe scene replicano i precedenti film

L’elemento nostalgia è sempre più forte sul set di Clerks 3, che Kevin Smith sta girando grazie ai finanziamenti da parte di Lionsgate. Sappiamo dell’intenzione del regista di replicare lo spirito della serie, soprattutto quello del primo film, ma a quanto pare faceva sul serio anche quando accennava ai momenti che avrebbero replicato gli originali, le cosiddette scene movie-in-movie.

Nel post pubblicato su Instagram, infatti, oltre a scherzare sulle sue ferie, Smith mostra una still di una scena replicata da un film all’altro.

Ecco come ho passato le mie vacanze estive! Dicono che chi dimentica il passato è costretto a ripeterlo. Be’, io non ho mai dimenticato Clerks, ma ho comunque passato l’ultimo mese a replicarlo. I momenti movie-in-movie sono stati i più divertenti da girare in Clerks 3.