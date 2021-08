Tim Cook festeggia i 10 anni da CEO di Apple con un bonus da 750 milioni di dollari

Tim Cook ha ricevuto e venduto 5 milioni di azioni della Apple, per un totale di circa 750 milioni di dollari. In questi giorni il decino anniversario della nomina.

Tim Cook ha ricevuto un bonus da 750.000.000$ in occasione del suo decino anniversario in qualità di CEO di Apple. Il bonus è stato corrisposto nella forma di azioni non vincolate, che ha quindi potuto rivendere rapidamente.

In totale, Cook ha ricevuto e venduto in poco tempo circa 5 milioni di azioni della Apple, come si evince da un report presentato alla SEC lo scorso giovedì. Il grosso del bonus – così come previsto dal suo contratto – è un premio per le performance di Apple all’interno dell’indice S&P 500 nell’arco degli ultimi tre anni.

In un secondo report, sempre presentato dall’amministratore delegato alla SEC, si apprende che Tim Cook ha anche recentemente donato 70.000 azioni della Apple – per un valore di grossomodo 10 milioni di dollari – in beneficenza. Il report non menziona i beneficiari della donazione.

Tim Cook è ufficialmente entrato per la prima volta a far parte del Bloomberg Billionaires Index l’anno scorso, con un patrimonio stimato attorno ad 1,5 miliardi di dollari. Con un passato in IBM e nella Compaq, Cook ha iniziato a lavorare per Apple nel 1998 e nel corso degli anni ha occupato diverse posizioni chiave, tra cui COO e Vicepresidente della divisione Globale Sales. Esattamente dieci anni fa, ad agosto del 2011, è stato nominato CEO di Apple, dopo le dimissioni di Steve Jobs per ragioni di salute.