Cyrano: le prime foto del musical con Peter Dinklage ed Haley Bennett

Di trasposizioni cinematografiche di Cyrano de Bergerac ne esistono diverse, ma quella realizzata da Joe Wright sembra sarà peculiare e molto artistica e trasognata, almeno a giudicare dalle prime foto arrivate in rete.

Joe Wright, regista inglese dalla carriera altalenante ma comunque molto amato dal suo pubblico, è noto soprattutto per i suoi film in costume, tra cui le sue versioni di due classici come Orgoglio e Pregiudizio e Anna Karenina. A questi ora si andrà ad aggiungerne un altro: Cyrano.

Tratto dalla celebre opera di Edmond Rostand e adattato dalla versione musical di Erica Schmidt, il film vede protagonista il Peter Dinklage noto al grande pubblico per essere stato Tyrion Lannister in Il Trono di Spade. Dinklage ha già interpretato la parte a teatro: Erica Schmidt, tra le altre cose, è sua moglie, quindi il casting è stato molto semplice, da quel punto di vista, così come quello di Haley Bennett, di nuovo nel ruolo di Rossana (Roxanne, nella versione originale).

Nel cast, anche Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn e Bashir Salahuddin: la pellicola dovrebbe uscire negli States alla fine dell’anno.

La produzione del film non è stata facile, dato che è stato girato in periodo di pandemia, con tutte le restrizioni del caso, che hanno portato gli attori dei ruoli di supporto a vestire più ruoli, per rientrare nelle limitazioni volute dalla legge; inoltre, dettaglio molto interessante, la pellicola è stata girata in location a Noto, con delle scenografie dal tono palesemente arabo-normanno tipiche di certi paesaggi siciliani.

