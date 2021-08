Windows 11: per un sondaggio più della metà degli utenti Windows vuole aggiornarsi

Un sondaggio pubblicato da Windows Report, che ha preso in considerazione un totale di 11.097 utenti, vede ottimi risultati per il voler aggiornare al nuovo OS.

Un recente sondaggio ha rilevato un dato particolarmente interessante per quel che concerne gli utenti che utilizzano ogni giorno Windows, e attualmente posseggono un PC con Windows 10. Il tutto è stato riportato da Windows Report, che su 11.097 partecipanti totali ha ottenuto dei dati piuttosto notevoli per quel che concerne il voler passare a Windows 11. Nello specifico, oltre la metà ha specificato che intende proseguire con l’update proprio al lancio, mentre un quarto non ha purtroppo un PC che permetta loro di soddisfare i requisiti del nuovo OS della casa di Redmond.

Parlando del look, il 53% ha confermato di essere favorevole ai cambiamenti apportati da Microsoft, mentre il 21% trova che questo somigli molto a Windows 10, e il 13% non lo ritiene invece di proprio gusto. Fra le feature più attese troviamo il menu Start centrato, per un 35%, con invece un 26% che attende il supporto alle app di Android, e un 16% combinato che parla dell’Auto HDR e dell’Xbox Game Pass.

Il nuovo sistema sta riscuotendo feedback abbastanza positivi da parte della community di appassionati e di chi possiede un PC con Windows, e sembra che saranno molti a passare sin da subito al nuovo OS al fine di provare le sue prossime funzionalità. Purtroppo, non sappiamo attualmente quando Windows 11 verrà rilasciato, anche se c’è da dire che si parla nello specifico di un debutto nel 2021, di conseguenza non più lontano di qualche mese.

Stando a un recente report, sembra però che la data ufficiale verrà confermata fra pochissimo, potenzialmente proprio nel corso della prossima settimana. Vi abbiamo parlato della questione nell’articolo che trovate a questo link. Restiamo per il momento ancora in attesa di informazioni più chiare e ufficiali sul tutto, sperando che Microsoft abbia in serbo buone notizie.