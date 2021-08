Windows 11: la data d’uscita verrà svelata la prossima settimana?

Nonostante sia passato ormai molto tempo da quando Microsoft ha annunciato ufficialmente il suo nuovo sistema operativo Windows 11, non abbiamo ancora purtroppo ricevuto dati precisi relativi a quando il debutto di questo avverrà. Si parla come sappiamo di un lancio entro la fine di quest’anno, e sono stati molti i suggerimenti nel corso delle ultime settimane che hanno fatto pensare a quale sarà la data effettiva.

Uno su tutti è il leak arrivato da parte di Intel, che pubblicamente ha parlato del mese di ottobre con il rilascio di un aggiornamento per i suoi prodotti, ne abbiamo discusso da poco nell’articolo che trovate a questo link. Si è tornato a parlare della questione su Twitter, visto che il giornalista Zac Bowden ha svelato che l’annuncio della data d’uscita di Windows 11 potrebbe essere particolarmente vicino. Trovate il suo Tweet qui di seguito.

Heard MS might announce the GA date for Windows 11 in the next week or two. Sign-off on a "final build" expected in mid-Sept. If I were a betting man, I'd wager October 19 is the GA date… guess we'll see soon enough.

— Zac Bowden (@zacbowden) August 23, 2021