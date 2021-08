Werewolf By Night: i Marvel Studios sviluppano un Halloween Special per Disney+

Secondo The Wrap i Marvel Studios starebbero sviluppando uno special di Halloween dedicato a Werewolf By Night da portare su Disney+.

I Marvel Studios si stanno preparando ad offrire agli abbonati di Disney+ anche un interessante intrattenimento per Halloween: stiamo parlando di uno special che sarà basato su Werewolf By Night. A rivelare la notizia è stato il sito The Wrap che ha parlato del casting di un attore latino che andrà a interpretare il personaggio protagonista.

I Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un attore latino di circa trent’anni che possa interpretare il protagonista di Werewolf By Night, per una produzione che dovrebbe iniziare nel 2022. Già qualche tempo fa Kevin Smith aveva rivelato che, quando stava lavorando allo sviluppo di un progetto dedicato ad Howard the Duck, ricevette il veto della Marvel sulla possibilità di utilizzare Werewolf by Night perché già impegnato con la divisione cinematografica della Casa delle Idee.

Il personaggio protagonista di Werewolf by Night in Italia è stato conosciuto negli anni Settanta con il nome di Licantropus: a questa serie appartengono due personaggi, che sono Jack Russell, creato da Gerry Conway e Mike Ploog ed apparso per la prima volta nel 1972; e poi c’è Jake Gomez, apparso lo scorso anno nei fumetti Marvel, e discendente da una famiglia di nativi americani maledetti dalla licantropia.

Insomma, con Werewolf By Night i Marvel Studios stanno ideando un Halloween Special decisamente suggestivo.