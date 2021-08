The Walking Dead 11: una clip inedita dal secondo episodio

The Walking Dead si avvia alla conclusione e AMC rilascia una clip inedita tratta dal prossimo episodio, “Acheron: Part II” che in Italia giungerà su Disney+, all’interno del catalogo STAR.

Ricordiamo, difatti, che dal 23 agosto la storica serie a tema zombie e survival è entrata a far parte del palinsesto della piattaforma streaming con le prime dieci stagioni e le anteprime della undicesima.

The Walking Dead segue un gruppo di sopravvissuti durante un’apocalisse zombie. Nelle precedenti stagioni, i protagonisti si sono confrontati con i demoni del passato e hanno combattuto nuove minacce, con le amicizie e le relazioni che risentono del crescente danno collaterale dell’apocalisse.

Nell’undicesima stagione Alexandria è gravemente compromessa e non è più il posto sicuro di un tempo a causa della strage e della devastazione provocata dai Sussurratori. Ora, gli abitanti di Alexandria cercano di rifortificare la città e di trovare il cibo necessario per un numero sempre più crescente di persone. Tra questi, ci sono i sopravvissuti dopo la caduta del Regno e coloro che si sono salvati in seguito all’incendio di Hilltop; compresi Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens. La situazione è difficile per tutti: le tensioni aumentano a causa degli eventi passati e l’istinto di sopravvivenza tende a prevalere sempre di più sulla collaborazione. Devono assicurarsi più cibo mentre tentano di ripristinare Alexandria prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma in che modo? Più stanchi e affamati che mai, i sopravvissuti devono scavare più a fondo per trovare la forza di salvaguardare la vita dei loro figli, anche a costo di perdere la propria.

Nel frattempo, all’insaputa degli abitanti di Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono ancora prigionieri di misteriosi soldati che fanno parte di un gruppo più grande e poco collaborativo.

Basate sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, le prime 10 stagioni di The Walking Dead sono prodotte da AMC Studios e dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, dalla showrunner Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera e Denise Huth.

I primi due episodi dell’undicesima stagione sono diretti da Kevin Dowling e scritti da Angela Kang e Jim Barnes.

Leggi anche: