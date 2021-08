Star Wars: Visions – Il trailer della serie animata Disney+ disponibile dal 22 settembre

Disney+ ha diffuso il trailer di Star Wars: Visions, la serie antologica targata Lucasfilm che racconta nuove storie di Star Wars attraverso lo stile singolare e la tradizione degli anime giapponesi. L’uscita della serie sulla piattaforma streaming è prevista per il 22 settembre.

Ecco il trailer di Star Wars: Visions.

Il nuovo trailer mostra un assaggio del tono accattivante e delle suggestive immagini di ciascuno dei corti animati, disponibili sia in versione originale giapponese che in quella italiana, in streaming da fine settembre

James Waugh, executive producer and Lucasfilm Vice President, Franchise Content & Strategy ha dichiarato:

Lucasfilm sta collaborando con sette dei più talentuosi studi di anime in Giappone per portare la loro firma stilistica e la loro visione unica della galassia di Star Wars in questa nuova serie. Le loro storie mostrano l’intero spettro della narrazione audace dell’animazione giapponese. Ogni episodio è raccontato con una freschezza e una voce che ampliano la nostra comprensione di ciò che può essere una storia di Star Wars, e celebra una galassia che è stata fonte di ispirazione per così tanti narratori visionari.

Gli studio che hanno creato i nove corti sono Kamikaze Douga – “Il duello”; Geno Studio (Twin Engine) – “Lop and Ochō”; Studio Colorido (Twin Engine) – “Tatooine Rhapsody”; TRIGGER – “I gemelli” e “Il vecchio”; Kinema Citrus – “La sposa del villaggio”; Science Saru – “Akakiri” e “T0-B1”; e Production I.G. – “Il nono Jedi.”