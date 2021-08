Spider-Man: No Way Home – La versione del trailer in stile serie animata anni Novanta

Dopo il successo del trailer di Spider-Man: No Way Home è stato realizzato un filmato che adatta in stile cartone animato anni Novanta le scene proposte.

Il trailer dei record, quello di Spider-Man: No Way Home, oltre a ottenere consensi e visualizzazioni, ha anche prodotto un’interessante variante, quella del filmato riprodotto in stile cartone animato anni Novanta, con riproposte sequenze della popolare serie sul tessiragnatele di qualche decennio fa.

Ecco il trailer in stile cartone anni Novanta di Spider-Man: No Way Home.

A realizzarlo è stato il canale YouTube 100Bombs Studios, che è riuscito in poco più di un giorno a rendere il filmato virale, considerando che ha già superato le 400mila visualizzazioni.

Per quanto riguarda Spider-Man: No Way Home, il film riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. Mentre molto si vocifera riguardo alla possibile presenza degli ex Spider-Man Andrew Garfield e Tobey Maguire.