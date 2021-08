Google Fogli suggerirà contestualmente le formule da inserire

Fogli di Google sta per accogliere una feature che molti avrebbero potuto trovare scontata, ma che in realtà arriverà solamente nel corso di queste ore all’interno della piattaforma. Questa punta a rendere l’esperienza degli utenti che digitano le note formule molto più semplice, puntando ad aiutarli grazie all’intelligenza artificiale con veri e propri suggerimenti adatti a un determinato contesto, il quale viene rilevato autonomamente dalla piattaforma in seguito all’inserimento dei dati necessari.

Capita a tutti di impegnarsi al fine di scrivere una determinata formula, magari ricordandosela, seguendo l’apposito elenco, o semplicemente cercando di arrivarci con la logica in base alle proprie necessità. Salvo quando ci si trova a eseguire semplici operazioni matematiche, come addizioni o sottrazioni, le quali diventano particolarmente facili da attivare dopo poca esperienza, è capitato a tutti coloro che utilizzano giornalmente la piattaforma di ricevere dei fastidiosi messaggi di errore. Questi servono per evidenziare che dei contenuti inseriti risultano errati, e la formula non è quindi applicabile.

Per fortuna, grazie alla novità in questione, il tutto punta a essere molto meno frustrante, dato che sarà Google stessa a fare il possibile al fine di suggerire le esatte informazioni da scrivere all’interno dei rettangoli dedicati. Sarà possibile iniziare a inserire una formula e premere tab per accogliere i suggerimenti della piattaforma che arrivano in tempo reale. Il tutto può essere disabilitato accedendo con i 3 puntini alle impostazioni dedicate.

Come spiegato sulle pagine di Android Police, la feature è in realtà già stata rilasciata. Di conseguenza, gli utenti che si collegano ai Fogli di Google potranno già vederla in molti casi, ma potrebbero essere necessarie un massimo di 2 settimane prima che la novità possa risultare presente per tutti gli utenti, grazie al lento processo di rilascio classico per nuove funzionalità come questa.