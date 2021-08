Fitbit Charge 5 annunciato, scopriamo i dettagli

Fitbit è pronta a migliorare la sua lineup di dispositivi grazie a un nuovissimo device pronto ad arrivare sul mercato fra pochissimo. Stiamo parlando del Fitbit Charge 5, nuovissimo indossabile della compagnia con feature particolarmente interessanti, e che può già essere preordinato al fine di assicurarsi del fatto che al lancio sarà possibile accaparrarselo. Abbiamo a che fare con un device posto a metà fra smartwatch e smart band, per via della sua forma, dimensioni e potenzialità.

Questo si presenta con un display a colori e diversi sensori più avanzati se si prende in considerazione quanto visto fino a oggi con i precedenti modelli. Rispetto al Charge 4, troviamo dimensioni ridotte del 10%, che rispecchiano quanto avevamo avuto modo di ammirare grazie ai primi leak da pochissimo tempo, abbiamo approfondito le fughe di informazioni all’interno di questo articolo.

Il pannello AMOLED offre due volte la luminosità vista con l’ultimo device, e si presenta con 20 differenti opzioni per la personalizzazione dell’orologio, nonché con feature come Fitbit Pay e la sincronizzazione delle notifiche con Android. Come spiegato, ci si aspetta che la batteria sia in grado di durare un totale di 7 giorni con una singola carica, anche se i diversi sensori e l’always on display potrebbero essere una dura sfida da affrontare.

Parlando delle feature più interessanti, troviamo quella che prende il nome di “Daily Readiness”, e si occupa di effettuare calcoli in base all’attività fisica, qualità del sonno e battito cardiaco per fornire informazioni su cosa sarebbe opportuno svolgere, evitando che l’utente finisca per esagerare. La novità è pronta ad arrivare anche su Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe e Inspire 2, ma richiederà una sottoscrizione a Fitbit Premium per l’utilizzo, di cui 6 mesi sono inclusi con l’acquisto del nuovo gioiellino.

Come detto, è già possibile preordinare il device, che costa 179,99€ e si presenta con vari cinturini dedicati disponibili. Non abbiamo ancora una data d’uscita precisa, ma si parla di un lancio già quest’autunno, e non manca quindi più che qualche mese.