Fitbit Charge 5 si mostra nei primi render leakati

Si torna a parlare della nota compagnia Fitbit, che sembra possa presto deliziare i fan del suo brand attraverso il nuovo Fitbit Charge 5, non ancora ufficiale ma particolarmente atteso. All’inizio di quest’anno infatti, la compagnia è stata ufficialmente acquisita da parte di Google, e ha di conseguenza tutte le carte in tavola per poter presentare sul mercato articoli pieni di interessanti funzionalità. Sembra proprio questo il caso del nuovo indossabile, che si è recentemente mostrato nei primi render grazie a un noto leaker, ma è bene sottolineare che di conseguenza questi non sono ufficiali e vanno quindi presi con le pinze.

A fornirci il materiale in questione è stato Evan Blass, noto leaker che sulla piattaforma di Twitter ha mostrato le foto del dispositivo indossabile, piene di alcune novità che pare questo avrà modo di presentarci quando verrà finalmente lanciato dalla compagnia. Trovate le immagini in questione qui di seguito, grazie alle quali è possibile ammirare in altissima definizione il bracciale.

I colori presentati nei render sono nero, argento/verde e oro/bianco, che potrebbero essere tutti o parte di quelli che l’azienda punta a introdurre per il device. Troviamo nei fotogrammi un display che permette la visualizzazione di ora, data e battito cardiaco. Come ripreso sulle pagine di 9to5Google, nonostante non ci sia ancora alcuna data di lancio ufficiale per il device, il 23 ottobre che viene visualizzato come data sul dispositivo potrebbe non essere per nulla casuale, quanto invece un suggerimento abbastanza palese degli eventuali programmi di Fitbit.

Come specificato, nonostante l’autorità della fonte e l’altissima qualità del materiale leakato, non è ancora corretto prendere tutto come vero, e restiamo infatti in attesa di scoprire cosa l’azienda ci mostrerà in merito al device, per capire se confermerà il design equali saranno tutti gli altri dettagli ancora celati.