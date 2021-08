Discord vuole raggiungere il valore di 15 miliardi di dollari

Il successo che Discord è riuscito a garantirsi nel corso degli anni non è certamente un mistero, visto che l’app di comunicazione è utilizzata da moltissimi milioni di utenti diversi, ed è diventata ormai un must per molteplici ambienti. Che si tratti di riunioni lavorative, facilmente adattabili al contesto grazie alle molte feature presenti, o di semplice chiamate per coordinarsi mentre si gioca a un dato gioco competitivo, diversi fattori portano il programma a essere sui dispositivi di una miriade di utenti.

I risultati che la piattaforma sta ottenendo parlano chiaro, il trend è in crescita e moltissimi partner – come Twitter, Amazon, Epic Games e Sony – puntano su Discord. Non molto tempo fa, ci ricordano le pagine di PCGamer, il CEO e fondatore Jason Citron ha deciso di rifiutare una richiesta di acquisizione da parte di Microsoft della cifra di oltre 10 miliardi di dollari. Fra una cosa e l’altra, la piattaforma ha raggiunto un valore da capogiro, si parla di all’incirca un totale di 7 miliardi di dollari, ma l’azienda punta a molto di più, e infatti vuole sforare il tetto dei 15 miliardi di dollari.

Il CEO della compagnia ha riferito al Financial Times che “C’è un grosso trend di persone che si allontanano dalla comunicazione sui social media aperti per luoghi più piccoli e intimi.”, specificano anche che secondo lui Discord è una parte importante di come internet si sta evolvendo.

Sembra che nei piani della compagnia ci sia la voglia di esporsi al pubblico per ottenere fondi grazie a un’apertura sul mercato azionario, il che permetterebbe quindi a molti più azionisti di investire nell’azienda e permetterle di crescere esponenzialmente. Staremo a vedere quali saranno i prossimi piani del social network per la comunicazione che serviranno al fine di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.