YouTube ha rimosso oltre 1 milione di video di disinformazione sul Covid-19 e sui vaccini. Lo ha annunciato Neal Mohan, Chief Product Officer della piattaforma, con un post sul blog di YouTube.

A differenza di altri siti, YouTube ha scelto fin da subito una politica di tolleranza zero nei confronti delle teorie della cospirazione e della disinformazione sul Covid-19. La piattaforma da febbraio del 2020 ad oggi ha rimosso 1 milione di contenuti: dalla promozione di cure fasulle o pericolose, passando per teorie del complotto o materiale fuorviante. Nonostante i suoi sforzi, anche YouTube, come altre piattaforme, è stato criticato duramente, parte dell’opinione pubblica e dei media sostiene che non sia stato fatto abbastanza.

A gennaio YouTube aveva annunciato di aver già rimosso oltre 500.000 video sul Covid-19. Il sito aggiorna periodicamente il pubblico sulle sue campagne di moderazione, ma negli ultimi cinque mesi non aveva ancora pubblicato nessun report dedicato ai contenuti rimossi. In linea di massima, YouTube rimuove – per le ragioni più varie – circa 10 milioni di video ogni trimestre.

La crociata di YouTube contro la disinformazione sulla pandemia ha fatto anche alcune ‘vittime’ illustri: sono stati presi provvedimenti sia contro il canale di Jari Bolsonaro, il Presidente del Brasile, sia contro il deputato repubblicano Rand Paul.

Neal Mohan nel suo blog ha spiegato come sia diventato nel corso degli anni sempre più difficile combattere la disinformazione, tant’è che ormai definisce il fenomeno come “mainstream”. Se una volta le teorie della cospirazione erano limitate ad alcuni argomenti specifici – con un pubblico di riferimento ancora più di nicchia- oggi abbracciano ogni aspetto della nostra vita, raggiungendo un pubblico ampissimo. “Non riguarda più solo l’11 Settembre o l’olocausto, ma ogni aspetto della cronaca e si muove ad altissima velocità”, ha spiegato il dirigente di YouTube.