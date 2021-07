YouTube contro Jair Bolsonaro: cancellati 15 video sul Covid-19 e i vaccini

La scorsa settimana, YouTube ha cancellato diversi video postati sull’account ufficiale di Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile. La maggior parte dei video rimossi, spiega VICE, sono stati accusati di violare le policy del sito sulla disinformazione sul Covid-19 e sui vaccini.

Assieme all’ex Presidente degli USA Donald Trump, Bolsonaro inizialmente aveva minimizzato la gravità della pandemia, sconsigliando l’uso delle mascherine e esprimendosi contro l’ipotesi di un lockdown nazionale. Ad aprile Bolsonaro, che è noto per il suo umorismo cinico, aveva spiegato di essere contro un lockdown nazionale sostenendo che “avrebbe fatto ingrassare” i cittadini brasiliani.

Dopo aver cancellato i video incriminati, YouTube ha dato un cartellino giallo al presidente del Brasile, annunciando che il suo canale ufficiale sarebbe stato sospeso per minimo una settimana in caso di ulteriori violazioni delle policy del sito. Non si tratterebbe del primo provvedimento contro un presidente, YouTube ha gennaio ha sospeso a tempo indeterminato l’account di Donald Trump.

In totale, YouTube ha rimosso 15 video caricati dai collaboratori di Bolsonaro. In tutti i casi l’accusa è di aver diffuso notizie fuorvianti, errate o addirittura pericolose sul Covid-19. Ad esempio, in alcuni video Bolsonaro promuoveva cure per il Covid-19 che si sono dimostrate potenzialmente fatali.

Dall’inizio della pandemia, ricorda VICE, sono morti oltre 550.502 brasiliani. Per numeri assoluti, il Brasile si colloca subito dopo gli Stati Uniti d’America per morti a causa del Covid-19.