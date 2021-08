Una vita da Dug: il trailer della serie di corti animati Pixar su Disney+

In occasione della Giornata internazionale del cane, Disney+ ha diffuso il trailer di Una vita da Dug di Pixar Animation Studios, una nuova serie composta da cinque corti che racconta le divertenti disavventure di Dug, l’adorabile cane del film Disney e Pixar Up, il cui collare high-tech traduce i suoi pensieri in parole.

Ecco il trailer.

Bob Peterson, la voce di Dug nella versione originale del film e della serie, ha scritto e diretto i nuovi corti, prodotti da Kim Collins. Peterson, sceneggiatore e co-regista di Up, vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione, conosce molto bene Dug e ha capito da tempo perché i fan sono così attratti da questo personaggio.

Dug ha il cuore puro, è un’anima buona. Penso che alla gente piaccia questo suo lato – ha dichiarato – Inoltre, le persone amano i propri cani. Abbiamo fatto di tutto per rendere reale il comportamento di questi animali, in modo che gli spettatori potessero riconoscere in Dug i loro amici a quattro zampe.

Inventare nuove avventure per Dug non è stato un problema per Peterson, il quale ha tenuto bene a mente l’idea che questa è la prima volta in cui Dug esce da Paradise Falls. “Tutto è nuovo per lui che si entusiasma per ogni cosa”, ha affermato. “Ma Dug si lascia distrarre persino dai dettagli più piccoli, figuriamoci quando incontra un vero scoiattolo”.

Tutti e 5 i corti saranno disponibili dal 1° settembre su Disney+.